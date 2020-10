Juliano perde controle, e festa tem traição, choro e punição · .

Apesar da promessa de que colocaria ordem em A Fazenda 12, Juliano Ceglia perdeu o controle durante a festa ocorrida na madrugada deste sábado (3). O fazendeiro da semana ficou bêbado e teve dificuldade para ler os avisos de punição que outros peões receberam. A noite ainda contou com beijos, traição e muito choro.

Os peões aproveitaram bastante a bebida na festa Emoji e ficaram embriagados muito rapidamente. Luiza Ambiel, depois de tentar discutir votos, teve uma crise de consciência e caiu no choro. “Só tomei três drinques! Minha filha tá com vergonha! Eu não vou mais beber! A minha filha pediu para eu não beber, e eu bebi”, desabafou a ex-Banheira do Gugu, aos prantos.

Fim de #FestaAFazenda é sempre assim: uns choram, outros cantam e outros ainda pedem por "barraco"! 😂😅

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 3, 2020

A peoa ainda aproveitou a festa para dar um selinho em um de seus rivais no jogo, o jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco. O ex-Globo ainda deu beijinhos rápidos nos amigos Biel e Lucas Selfie –carinhoso, não?

Jakelyne Oliveira e Mariano também não escondem mais os sentimentos e tiveram uma noite de muita pegação –nem as intromissões de Jojo Todynho e Lipe Ribeiro atrapalharam o clima do casal do reality.

Jake e Mariano no maior romance… E novamente, foram interrompidos! Desta vez, por Lipe Ribeiro na #FestaAFazenda 😂😅

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 3, 2020

Na parte amorosa, a maior surpresa da noite ficou por conta de um “triângulo” inesperado. Lucas Selfie e Raissa Barbosa se beijaram na festa, só que o influenciador também deu um selinho em Lidi Lisboa –enciumada, a ex-vice-Miss Bumbum não gostou nada dessa “traição” e deixou clara sua irritação.

Mas as maiores repercussões da festa vão se espalhar pelo fim de semana. Como ocorreu na festa anterior, os peões fizeram drinques com álcool em gel. A bebedeira foi incentivada por Lipe, e prontamente aceita por Victória Villarim:

Que mania o Lipe Ribeiro tem de tomar o álcool em gel da casa, hein? Será que vai rolar punição? 🔥😶 #FestaAFazenda

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 3, 2020

Mais uma vez, a produção do reality puniu os participantes por usarem um produto de higiene para encherem a cara. Resultado: todos ficarão 48 horas sem gás. Só que o fazendeiro “carrasco” teve um pouco de dificuldade para ler a punição –e Matheus Carrieri precisou conter o riso. Veja:

A punição chegou, mas Juliano não estava em seu melhor momento para anunciar a penalidade aos peões! Vem ver 😬😂 #FestaAFazenda

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 3, 2020

