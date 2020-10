Jump Force: Hiei e Meruem ganham data de lançamento em novo trailer

A Bandai Namco divulgou um novo trailer de Jump Force, agora com a revelação definitiva de Hiei e Meruem, os novos personagens de DLC do game. A chegada dos lutadores também ganhou data de lançamento oficial para o dia 28 de outubro e irão chegar em acesso antecipado para os jogadores que adquiriram o último Character Pass no dia 23. Confira o trailer a seguir:

Segundo a publisher, os personagens Hiei e Meruem, respectivamente dos animes Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, serão lançados em 23 de outubro via acesso antecipado para quem comprou o segundo passe do game. Caso os jogadores decidam adquirir os lutadores individualmente como DLCs separadas, estarão à venda a partir de 27 de outubro. Os combatentes também chegarão à Deluxe Edition do Nintendo Switch, mas apenas em 2021 e sem data confirmada de lançamento

No primeiro semestre deste ano, o segundo Character Pass de Jump Force havia adicionado Shoto Todoroki, de My Hero Academia. Agora, Hiei e Meruem se juntam ao herói, enquanto aguardam a chegada dos próximos lutadores previstos para a expansão, que serão um de Bleach e outro de JoJo’s Bizarre Adventure.

Jump Force está disponível para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.