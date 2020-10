Jumper Brasil – Adebayo e Dragic estão fora do jogo 3 das Finais da NBA

O Miami Heat informou nesse domingo (04) que Bam Adebayo, com problema no pescoço, e Goran Dragic, com problema no pé esquerdo, estão fora do jogo 3 das Finais da NBA. Com isso, a equipe segue desfalcada para o confronto diante do Los Angeles Lakers, que lidera a série por 2 a 0.

O anúncio foi feito por meio do Twitter do Miami Heat, sem nenhuma informação adicional, e surge como um balde de água fria nos torcedores. Em entrevista recente, Adebayo disse que teria condições de disputar a partida deste domingo, às 20h30 (Horário de Brasília).

#LALvsMIA INJURY UPDATE: Bam Adebayo (neck) & Goran Dragic (foot) have both been ruled out of tonight’s #NBAFinals Game 3 vs the Lakers. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 4, 2020

Na ausência dos atletas, o técnico Erik Spoelstra havia utilizado Kelly Olynik, que, mesmo com 24 pontos, acabou comprometendo no final do jogo 2. O Heat tenta agora diminuir a vantagem nas Finais da NBA; se vencer, Lakers fica à uma vitória do título.

