Jumper Brasil – Agente livre, Goran Dragic vira alvo do Knicks

A “bolha” da NBA fez com que diversos jogadores crescessem de produção. Um dos casos é o armador Goran Dragic, que será agente livre ao fim da temporada e tornou-se alvo do New York Knicks assim que os times forem liberados para contratações.

O esloveno, de 34 anos, ganhou a titularidade após passar toda a campanha regular vindo do banco de reservas. A situação mudou quando o novato Kendrick Nunn contraiu coronavírus e demorou a apresentar-se em Orlando. Dragic “ressurgiu” e foi um dos jogadores mais efetivos do Miami Heat no período. A lesão no pé, sofrida no primeiro jogo das finais contra o Los Angeles Lakers, no entanto, não deve ter grande impacto em seu valor de mercado.

O Knicks vai atrás de um armador na agência livre. Nomes como Chris Paul e Fred VanVleet foram especulados recentemente. O problema é que, enquanto o primeiro tem um contrato “pesado”, VanVleet chegaria em Nova York com um salário inflacionado por suas performances pelo Toronto Raptors nas últimas duas temporadas. O mesmo não aconteceria com Dragic, que é um veterano e não sairia tão caro para a equipe. Em 2015, ele assinou um acordo de US$86 milhões por cinco temporadas (US$17.2 milhões por ano).

Vale ressaltar que, quando ele fechou com o Heat, o Los Angeles Lakers e o Knicks estavam entre os mais cotados para levar o armador. Enquanto o time da Flórida está de olho no mercado de 2021, quando terá bastante espaço em sua folha salarial e vários astros deverão estar disponíveis, o time de Nova York precisa de um armador experiente para agora e poderia oferecer um salário na casa de US$25 milhões por duas temporadas. A equipe de Miami, pensando na outra offseason, pode dar-lhe um contrato de um ano, próximo de US$18 milhões.

