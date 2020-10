Jumper Brasil – “Ainda tenho muitos anos para jogar”, avisa LeBron James

LeBron James subiu mais um degrau no panteão dos maiores jogadores da história do esporte nesse domingo, liderando o Los Angeles Lakers à conquista de mais um título da NBA. Esse é o quarto anel de campeão do astro de 35 anos, que também foi eleito MVP das finais pela quarta vez e dá sinais de que pode jogar por muito tempo ainda. Cada vitória carrega uma lembrança especial e, para o veterano, essa será marcada pelo ambiente e comprometimento exigido na “bolha”.

“Essa conquista foi muito desafiadora. Foi muito difícil. Essa experiência revelou-se um teste para nossas mentes e corpos. Você está longe de algumas das coisas de sua vida com que está acostumado e ajudam-no a ser, diariamente, o profissional que é. Nunca estive tão focado, provavelmente. Esse é um dos meus maiores feitos, sem dúvidas, no basquete”, afirmou o craque, após a vitória decisiva sobre o Miami Heat.

Para LeBron, dentro do possível, o título também representou uma volta por cima. Ele passou boa parcela da campanha retrasada recuperando-se de lesão na virilha e, pela primeira vez na carreira, atuou em menos de 60 jogos em uma temporada da NBA. O ala ouviu torcedores e analistas questionarem se seu momento de dominância na liga não havia passado. Essas dúvidas pavimentaram o caminho até o quarto título.

“Pensar que ainda tenho algo a provar é o que me motiva – e deu-me combustível nos últimos 18 meses, desde minha lesão. Não importa o que já tivesse feito na carreira, sempre houve céticos ou pessoas que só pensavam em desmerecer-me. Ter isso em minha cabeça, então, era a forma de dizer para mim mesmo que ainda havia algo a provar. Essa é a minha motivação para chegar aqui”, sentenciou o veterano.

Além dos colegas jogadores e da história, a competição de LeBron também passa a ser contra o tempo agora: ele já terá 36 anos no início da próxima temporada, uma idade que sugere o fim da carreira de um atleta profissional. Mas o ídolo angelino, acho que todos notaram, está fora do espectro comum e desafia os padrões. Por isso, LeBron já avisa os rivais: ainda sente ter muitos anos para jogar na NBA.

“Eu não tenho um número em minha mente, de títulos ou temporadas que jogarei. Sei, com certeza, que ainda tenho muitos anos para jogar. Sei que posso seguir atuando em alto nível por algum tempo. Minha família pesará muito nessa decisão, porque sou pai de três filhos e um deles já está no meio do ensino médio, mas sei que posso permanecer jogando nesse nível”, concluiu o astro, pronto para buscar o pentacampeonato em 2021.

