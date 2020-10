Jumper Brasil – Amigo de LeBron, Chris Paul pode virar “alvo” do Lakers

A troca que nunca aconteceu. Chris Paul esteve próximo de vestir a camisa do Los Angeles Lakers em 2011, mas a amizade com LeBron James pode realizar o sonho antigo do torcedor. De acordo com o jornalista Harrison Faigen, do site SB Nation, Paul pode, finalmente, jogar pelo time angelino dez anos depois.

Um dos maiores problemas seria o salário do jogador. Paul receberá US$41 milhões em 2020-21 e tem uma opção em seu contrato para o ano seguinte no valor de US$44 milhões. Para uma troca ser concretizada, segundo Faigen, o Lakers teria de enviar diversos jogadores, além da escolha 28 do draft deste ano, totalizando aproximadamente US$33 milhões. Kyle Kuzma, Danny Green, Quinn Cook, Avery Bradley e JaVale McGee seriam mandados para o Oklahoma City Thunder.

Paul chegou a ser negociado para o Lakers em 2011, em uma troca que envolveu o então New Orleans Hornets, Houston Rockets e o time californiano. Entretanto, a NBA era controladora do Hornets, que passava por transição de seu proprietário. David Stern, comissário na época, alegou “razões de basquete”. Posteriormente, ele revelou que o valor do Hornets cairia substancialmente sem o armador. No fim das contas, o atleta acabou sendo trocado de qualquer forma e foi para o Los Angeles Clippers, onde passou seis temporadas.

Durante a semana, Eric Pincus, do site Bleacher Report, citou a amizade de LeBron e Chris Paul como um dos trunfos do Lakers. Além disso, o armador gostaria de voltar a morar em Los Angeles. Caso a troca seja concretizada, James, que jogou na posição em 2019-20, voltaria a atuar como ala. Na última campanha, o camisa 23 liderou a liga em assistências pela primeira vez na carreira ao obter 10.2 por jogo.

