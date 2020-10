Jumper Brasil – Anthony Davis garante que vai jogar no domingo

A torcida do Los Angeles Lakers tomou um grande susto ao final do primeiro período, na derrota da equipe para o Miami Heat no quinto jogo da final da NBA. O astro Anthony Davis foi ao chão após agravar uma lesão no calcanhar, mas ele garante que vai jogar a sexta partida da decisão, no domingo.

“Eu acabei pisando no pé de alguém e acabou agravando, mas eu estarei bem para jogar domingo”, afirmou Davis, sem querer dar muitas informações sobre a contusão. “A dor é tolerável. Às vezes, volta ao normal. Eu só tentei continuar jogando normalmente depois disso”.

Davis já havia sentido dores no calcanhar direito nos playoffs, mas não chegou a ficar de fora de nenhuma partida, ainda que tenha feito alguns exames posteriormente. O atleta não está totalmente recuperado mais uma vez, porém terá condições de atuar diante do Heat. Neste sábado, ele passou por tratamento no local, apenas como prevenção.

Em 20 jogos nos playoffs, o camisa 3 possui médias de 28.2 pontos, 9.5 rebotes, 3.5 assistências e um aproveitamento de 57.9% dos arremessos, além de 40.4% nos lances de três pontos.

