Jumper Brasil – Anthony Davis pediu para marcar Butler no jogo 4 da final

Jimmy Butler protagonizou uma atuação histórica no terceiro jogo das finais, liderando a surpreendente primeira vitória do Miami Heat na série contra o Los Angeles Lakers. E, diante disso, o melhor defensor angelino sentenciou que não iria deixar o astro ter esse tipo de atuação novamente. De acordo com Chris Haynes, do site Yahoo! Sports, Davis pediu para marcar Butler a técnicos e colegas de time na quarta partida da decisão.

“Nós sentimos que Jimmy nos derrotou fisicamente no terceiro jogo. Impôs sua vontade, assumiu o controle nos dois lados da quadra e precisávamos mudar isso. Eu só tentei ir para a quadra focando minhas energias em pará-lo: todo arremesso que tentasse teria uma mão em seu rosto. Queria fazer as coisas mais difíceis. E sinto que jogamos com mais senso de urgência”, contou o ala-pivô, em entrevista coletiva depois do triunfo.

Butler passou longe de ter uma performance desastrosa sob os olhares de Davis: ele anotou 22 pontos (convertendo oito de 17 arremessos de quadra), dez rebotes e nove assistências. Se as estatísticas não sugerem uma grande queda técnica, o ala precisou tentar chutes muito mais complicados enquanto enfrentava a missão de ultrapassar os braços longos, impressionante agilidade e alta estatura de Davis.

“Anthony foi a chave da vitória do Lakers. Deu uma legítima palestra defensiva, foi uma obra-prima. Ancorou uma marcação que conseguiu parar o ataque de Miami posse após posse após posse, fez todas as trocas no pick-and-roll. Para quem queria saber o que é um defensor de elite, Anthony mostrou hoje. Ele ficou grudado em Jimmy como células de gordura estão grudadas em mim”, brincou o ex-pivô Kendrick Perkins, na ESPN.

Davis não pôde ser agressivo como gostaria no terceiro jogo da série, quando carregou-se de faltas e teve seu impacto limitado. Na quarta partida, por sua vez, não só fez um trabalho incrível sobre Butler, mas também distribuiu quatro tocos. Ele parecia estar em todos os lados da quadra. O craque LeBron James acredita que foi uma atuação para reforçar que a NBA cometeu um erro ao não premiar a temporada do ala-pivô.

“Essa atuação é o motivo de Anthony ter sido o melhor defensor da temporada. A sua habilidade de marcar as cinco posições, aceitar o desafio de defender no perímetro e proteger o aro, é fantástica. Ele pode fazer tudo na defesa. Marca a bola, o garrafão, movimenta-se contra armadores, contesta chutes, enfrenta pivôs mais físicos. O que mais dizer?”, questionou o ala, contestando o prêmio dado a Giannis Antetokounmpo.

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:

Instagram

Youtube

Twitter

Facebook