Jumper Brasil – Anthony Davis planeja assinar novo contrato com o Lakers

Anthony Davis vai se tornar agente livre na offseason que está para começar. Mas a torcida do Los Angeles Lakers pode ficar tranquila: o astro não pretende deixar o time angelino. De acordo com Shams Charania, do site The Athletic, Davis planeja exercer a cláusula de rescisão prévia em seu atual vínculo para assinar um novo contrato, mais lucrativo, com o Lakers nos próximos meses.

A notícia não chega a ser surpreendente para quem conhece a situação contratual do craque, que acaba de conquistar o título da NBA. O ala-pivô de 27 anos possui salário garantido de US$28.8 milhões na próxima temporada, mas, caso o teto de investimentos se mantenha inalterado, pode optar por sair do vínculo para fechar um compromisso que garantiria vencimentos acima de US$30 milhões anuais.

Charania apurou que Davis e seu empresário, o controverso Rich Paul, estão com reuniões agendadas com a direção do Lakers nas próximas semanas para definir parâmetros do novo contrato. A tendência é que as alternativas discutidas sejam acordos de dois ou três anos, que manteriam o atleta elegível a assinar o vínculo mais caro da história da liga em 2022 – US$253.7 milhões por cinco temporadas.

Nesse sentido, a opção mais lógica para o astro seria assinar uma extensão de três anos e US$106 milhões em salários com os angelinos, mantendo uma cláusula de rescisão na temporada final do acerto. Paul e o titular do Lakers, salvo problemas na carreira, maximizariam os seus ganhos no período enquanto mantém a chance de serem elegíveis assim que possível a um novo “mega-contrato”.

Outras opções de contrato possíveis para Davis incluem:

– Dois anos (1+1) e US$68.1 milhões em salários;

– Quatro anos (3+1) e US$146.6 milhões em salários;

Davis foi um dos líderes da conquista do 17º título da NBA pelo Lakers, tornando-se o primeiro atleta da história do basquete a ganhar o Torneio da NCAA, a temporada da NBA, a Copa do Mundo FIBA e uma medalha de ouro olímpica. Em 21 jogos nos playoffs, ele registrou médias de 27.7 pontos, 9.7 rebotes, 3.5 assistências e 1.4 tocos em quase 37 minutos de ação por noite.

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:

Instagram

Youtube

Twitter

Facebook