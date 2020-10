Jumper Brasil – Boletim do mercado da NBA (11/10/2020)

Bem-vindos a mais uma edição semanal do boletim do mercado da NBA do Jumper Brasil, com o melhor compilado de rumores sobre os times da liga!

Finalista, Jae Crowder pretende permanecer no Heat

Jae Crowder é um dos dois titulares do Miami Heat que torna-se agente livre ao término da temporada. Mas, se depender das duas partes, as chances de saída do veterano ala são quase nulas. De acordo com Barry Jackson, do jornal Miami Herald, o interesse em uma renovação contratual é mútuo e um acerto entre as partes é bastante provável.

No entanto, para manter o atleta de 30 anos, o time da Flórida não quer comprometer sua flexibilidade financeira para investir em agentes livres em 2021. Jackson especula que a equipe vai oferecer um contrato de uma temporada com salário atrativo para o titular, com a possível inclusão de um segundo ano como opção da franquia.

Timberwolves mira contratação de armador defensivo

O novo presidente de operações do Minnesota Timberwolves, Gersson Rosas, aterrissou mudando bastante coisa na franquia. E mais uma mudança que está por vir é a chegada de um perfil muito específico de atleta. O executivo confirmou os rumores de que o time está em busca de um armador defensivo na offseason que está para começar.

“Um combo guard que possa defender as duas posições de armação é o tipo de jogador que realmente nos ajudaria daqui em diante. Mas, realisticamente, esses caras causam real impacto nos jogos e vão estar bastante valorizados tanto na agência livre, quanto em trocas”, avaliou Rosas, admitindo que a contratação não será um trabalho fácil.

Dylan Windler atrai interesse de troca no Cavaliers

O Cleveland Cavaliers está recebendo interesse, surpreendentemente, por um atleta que nem conseguiu estrear na NBA. Segundo Chris Fedor, do jornal Cleveland Plain-Dealer, o calouro Dylan Windler é o jogador pelo qual os executivos de Ohio nesse momento mais têm sido questionados quando o assunto é a possível disponibilidade para trocas.

Selecionado na 26a posição do draft do ano passado, Windler não conseguiu entrar em quadra em sua temporada de estreia por conta de uma insistente fratura por estresse na perna. Muitas equipes veem o jogador de 24 anos como um ala potencialmente versátil nos dois lados da quadra – o perfil popularmente conhecido como 3-and-D.

Knicks preferiria Oladipo a Chris Paul em negociação

Não é segredo para ninguém que o New York Knicks está ativo no mercado em busca do jogador de elite que não consegue contratar como agente livre. Chris Paul foi o primeiro nome a surgir no noticiário nova-iorquino. No entanto, essa não é a alternativa principal da franquia. De acordo com Marc Berman, do jornal New York Post, o time preferiria a contratação de Victor Oladipo do que o veterano astro do Oklahoma City Thunder.

O interesse do Knicks em Oladipo é impulsionado pela presença do gerente-geral Scott Perry, que foi responsável por draftá-lo no Orlando Magic e nunca deixou de ser um fã do seu basquete. Outros ex-atletas da equipe da Flórida já passaram por Nova Iorque com a aprovação do dirigente, como Elfrid Payton e Mario Hezonja. Especula-se que o astro do Indiana Pacers pediu para ser negociado nos próximos meses.

Em transição

– O Knicks, como indicado, está atrás de reforços de peso a qualquer custo. Ou quase qualquer custo. Segundo Ian Begley, da rede Sports NY, a franquia ainda aposta em Dennis Smith Jr. (foto) e não pretende incluí-lo em propostas de troca.

– O ala Jonathon Simmons está a caminho do basquete chinês. Após ser elogiado nos treinamentos voluntários do Golden State Warriors, o jogador de 31 anos finalizou contrato até o fim da próxima temporada com o Liaoning Flying Leopards.

– Outros dois ex-jogadores da NBA que vão jogar na China em 2021 são Salah Mejri e Joseph Young. Ambos foram anunciados como reforços do Beijing Royal Fighters na próxima temporada e vão ser treinados por Stephon Marbury.

– Gerald Green está determinado a voltar para o Houston Rockets no ano que vem. De acordo com Kelly Iko, do portal The Athletic, o ala-armador de 34 anos está treinando em Houston de forma particular com a intenção de ter uma nova chance no time.

