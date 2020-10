Jumper Brasil – Boletim do Mercado NBA (14/10/2020)

Bem-vindos a mais uma edição do boletim do mercado da NBA do Jumper Brasil, com o melhor compilado de rumores sobre os times da liga!

Nuggets quer manter Millsap para a próxima temporada

O veterano Paul Millsap é agente livre irrestrito, após passar os últimos três anos no Denver Nuggets. De acordo com o gerente-geral Tim Connelly, a direção da equipe deseja ver o jogador se aposentando com a camisa do Nuggets.

“Eu adoraria ver Paul se aposentar com a camisa do Nuggets. O que ele trouxe para esse time e essa cidade tem sido algo muito especial”, afirmou o GM. “Eu não acho que nós poderíamos pedir mais nada em termos de onde estamos hoje. Ele nos ensinou muito sobre vencer e como chegar até esse ponto”.

Em 2019-20, o ala-pivô atuou por cerca de 24 minutos e obteve 11.6 pontos e 5.7 rebotes.

Kanter vai testar a agência livre

O pivô Enes Kanter não vai exercer opção em seu contrato com o Boston Celtics e vai testar o mercado de agentes livres, de acordo com o site The Athletic, o turco estaria disposto a ver seu valor perante a liga, após perder espaço na equipe de Massachusetts durante o período na “bolha”.

Kanter, de 28 anos, assinou um compromisso com o Celtics por duas temporadas, sendo a última de opção do jogador, no valor de US$10 milhões. Dentre suas prioridades, estariam Chicago Bulls, Washington Wizards, New York Knicks e, eventualmente, um retorno ao Celtics.

Em 58 partidas disputadas na fase regular, Kanter somou 8.1 pontos e 7.4 rebotes em cerca de 17 minutos de ação, mas seus números despencaram nos playoffs para 4.5 pontos e 3.9 rebotes em pouco mais de nove minutos por embate.

Orlando Magic estaria interessado em Dennis Smith

O armador Dennis Smith vive seus piores momentos como profissional. Após uma temporada muito ruim no New York Knicks, Smith estaria atraindo interesse do Orlando Magic, segundo o jornalista Marc Berman, do jornal The New York Post. O atleta, de 22 anos, possui um contrato expirante no valor de US$5.7 milhões em 2020-21 e poderia ser negociado durante a offseason.

Em 34 partidas, Smith obteve médias de 5.5 pontos, 2.9 assistências e aproveitamentos de 34.1% nos arremessos e 29.6% em três pontos em cerca de 15 minutos por noite.

Agente livre, Danilo Gallinari não vai priorizar dinheiro no mercado

Um dos principais alvos do próximo mercado de agentes livres, o italiano Danilo Gallinari afirmou que não pretende ir atrás de grandes salários e deverá buscar melhores condições de disputar o título na temporada que vem.

Gallinari, que fez parte da troca que levou Paul George para o Los Angeles Clippers, atuou em 2019-20 pelo Oklahoma City Thunder e obteve médias de 18.7 pontos e 5.2 rebotes, com aproveitamento de 40.5% nos arremessos de longa distância em 62 partidas.

Espera-se que times como Boston Celtics, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Houston Rockets e Los Angeles Lakers estejam entre os interessados em seus serviços.

Em transição

– A diretoria do New York Knicks pode trocar sua oitava escolha do draft 2020, caso James Wiseman e LaMelo Ball não estejam mais disponíveis no recrutamento. A equipe estaria de olho em Tyrese Maxey, que deve sair no final da loteria.

– O armador Goran Dragic, agente livre que atuou pelo Miami Heat, nas últimas seis temporadas, está longe de tomar uma decisão sobre seu futuro. Após a derrota na decisão contra o Los Angeles Lakers, o esloveno deixou nas mãos de sua família. “No estágio em que me encontro, só quero ser feliz. Depende da minha família, minha esposa e dos meus filhos. O que for melhor para eles”.

– Chris Chiozza, armador que defendeu o Brooklyn Nets em 2019-20, acredita ter feito o suficiente na “bolha” de Orlando para merecer uma oportunidade na próxima temporada. Em 35 jogos na NBA, com passagens ainda por Houston Rockets e Washington Wizards, ele possui médias de 4.2 pontos e 2.5 assistências, além de 38.5% de aproveitamento nos arremessos.

– O armador Andrew Harrison está de malas prontas para jogar na China. Ele, que estava no Santa Cruz Warriors, afiliado do Golden State Warriors na G-League, produziu 15.5 pontos e 5.1 assistências na equipe.

