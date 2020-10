Jumper Brasil – Com Caruso de titular, Lakers tenta título contra Heat

O técnico Frank Vogel vai mudar seu quinteto inicial diante do Miami Heat neste domingo. Em busca do título contra o Heat, Vogel optou por escalar Alex Caruso como titular do Lakers, retirando o pivô Dwight Howard, de acordo com o jornalista Shams Charania, do The Athletic.

Com a mudança, Anthony Davis deverá jogar como pivô, enfrentando Bam Adebayo. É possível que a marcação em cima de Jimmy Butler fique por conta de LeBron James ou, até mesmo, o contrário. Nos últimos jogos, James defendeu Adebayo em algumas posses de bola, enquanto Davis foi o responsável por Butler na maioria das vezes durante a quarta partida das finais.

Não é a primeira vez que Vogel faz alterações no quinteto titular durante os playoffs. Contra o Houston Rockets, na semifinal de conferência, Markieff Morris ganhou a vaga, que antes era de JaVale McGee. Depois, contra o Denver Nuggets, na final do Oeste, Howard foi promovido.

O Lakers lidera a série decisiva por 3 a 2 e precisa de apenas uma vitória para garantir o seu 17º título da história, alcançando o Boston Celtics. A sexta partida acontece neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), com transmissão para o Brasil pela ESPN e Band.

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:

Instagram

Youtube

Twitter

Facebook