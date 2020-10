Jumper Brasil – Donovan Mitchell: “Jazz está pronto para início da próxima temporada”

O Utah Jazz passou por uma eliminação traumática nos playoffs, sofrendo uma virada histórica para o Denver Nuggets na primeira rodada do Oeste. E, já “consumido” pelo sentimento de revanchismo trazido por um revés tão dolorido, a equipe quer voltar à ativa o mais rápido possível. O astro Donovan Mitchell revelou que o elenco do Jazz torce e está pronto para disputar a próxima temporada quando a NBA chamar – de preferência, em uma data bastante próxima.

“Nós estamos preparados para o início da próxima temporada. Poderíamos começar no mês que vem, se quisessem. Falo por mim, além de todos os nossos atletas e técnicos, quando digo que estamos preparados para entrar em quadra novamente. Estamos bem empolgados e com a mentalidade apropriada para voltarmos a jogar”, afirmou o ala-armador, em participação no programa “The Jump”, na ESPN, nessa sexta-feira.

A virada sofrida contra o Nuggets, na verdade, teve contornos ainda mais traumáticos por conta das circunstâncias do sétimo jogo da série: em uma partida extremamente defensiva, o Jazz perdeu por apenas dois pontos e o armador Mike Conley Jr. teve a chance de dar a vitória ao time de Salt Lake City no estouro do cronômetro. Mitchell, além disso, cometeu um turnover fundamental nos segundos finais de duelo.

“Quando você tem algo assim em sua mente, isso te dá motivação. Denver realmente fez o que era necessário para vencer, mas, no final das contas, não vou mentir: uma derrota como essa enfurece você. Ficamos a uma vitória de chegar a uma (potencial) decisão do Oeste, quando você para e pensa. Nós estávamos quase lá. Isso foi o que aconteceu. Estávamos quase lá”, lamentou o Mitchell, pronto para lutar na temporada que vem com o Jazz.

