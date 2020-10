Jumper Brasil – “Encurralado”, Jimmy Butler nega desânimo do Heat nas finais

O sonho do quarto título da NBA para o Miami Heat está próximo do fim. A equipe sofreu a terceira derrota na série contra o Los Angeles Lakers nessa terça-feira e precisará, agora, vencer as próximas três partidas para levar o troféu Larry O’Brien. A situação é crítica, mas não se pode deixar de acreditar. Jimmy Butler reconhece que o time está “encurralado” nas finais, mas nega existir desânimo no elenco do Heat.

“Eu não acho que as coisas mudaram aqui. Nós estamos muito confortáveis com quem somos e jogamos. Vamos viver com os resultados. É óbvio que queremos conquistar o título e tenho certeza que controlamos o nosso destino, por isso a nossa confiança não foi a lugar nenhum. Ela continua muito alta – e seguirá assim quando conquistarmos a vitória no próximo jogo”, afirmou o astro, depois do revés por 102 a 96.

A tarefa de Miami, a partir de agora, é ingrata. Viradas de times que perderam três das quatro partidas de uma série melhor-de-sete nos playoffs aconteceram só 13 vezes na história da NBA – duas delas, inclusive, na atual campanha. A equipe da Flórida deverá seguir desfalcada do armador Goran Dragic, um dos destaques dos playoffs, por conta de uma fascite plantar. Desistir, porém, não é uma alternativa a essa altura.

“Nós sabemos que precisamos melhorar. Podemos ser melhores. Nós mostramos flashes disso, mas também cometemos uns erros cruciais nos dois lados da quadra e acho que derrotamos a nós mesmos no fim do quarto jogo. Eles são um grande time e temos que fazer partidas próximas da perfeição para vencer. Simplesmente não foi o que ocorreu”, avaliou Butler, pregando realismo, mas não desânimo no “encurralado” Heat.

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:

Instagram

Youtube

Twitter

Facebook