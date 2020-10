Jumper Brasil – Frank Vogel detona árbitros por faltas marcadas em Butler

O Los Angeles Lakers perdeu a primeira de três chances de confirmar o 17o título de sua história nessa sexta-feira, ao ser derrotado pelo desfalcado Miami Heat em uma partida decidida nos instantes finais. E, para o técnico angelino, o jogo foi decidido por erros dos juízes em lances cruciais do quinto duelo das finais. Frank Vogel fez duríssimas críticas aos árbitros especificamente por duas faltas marcadas em Jimmy Butler.

“Nós ficamos muito próximos de resolver essa série hoje. E sinto que, na verdade, foram marcações equivocadas, colocando Jimmy nos lances livres, que definiram o resultado. Anthony [Davis] teve um lance clássico de verticalidade, enquanto Markieff [Morris] só contestou um arremesso. É realmente uma infelicidade que um jogo dessa magnitude seja decidido dessa maneira”, lamentou o treinador, em entrevista após o revés por 111 a 108.

A agressividade e jogo físico de Butler, de fato, tem sido “recompensados” ao longo das finais da temporada: ele cobrou 10.0 lances livres por partida contra o Lakers até o momento. Mas, na quinta partida da série, é difícil cogitar o favorecimento para um dos lados pela arbitragem quando o Heat terminou a noite com somente duas faltas contabilizadas e um lance livre cobrado a mais do que os comandados de Vogel.

“Definitivamente, nós vamos dar a volta por cima. Não tenho dúvidas disso. Essa derrota foi dura, com certeza, pois estávamos muito perto do título. É muito decepcionante pela forma como tudo aconteceu, mas o nosso grupo está bem e vamos voltar ainda mais fortes no domingo. Teremos uma melhor performance e, hoje, aprendemos que precisamos ficar mais ligados nos 48 minutos de ação, do primeiro ao último lance”, alertou o experiente técnico.

