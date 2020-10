Jumper Brasil – Heat vira destino preferencial para astros após finais

O Miami Heat não conseguiu conquistar o título da NBA, perdendo em seis jogos para o Los Angeles Lakers na decisão, mas o futuro parece muito animador para a franquia. E não só em termos de talento do elenco. Segundo Kevin O’Connor, do portal The Ringer, o Heat é visto nos bastidores como destino preferencial para os próximos astros que venham a ficar disponíveis no mercado da NBA, por agência livre ou troca, após chegar às finais.

A inesperada classificação da equipe às finais da temporada trouxe visibilidade a um dos elencos mais versáteis da liga, com uma combinação curiosa de astros (Jimmy Butler e Bam Adebayo), jovens talentos (Tyler Herro, Kendrick Nunn, entre outros) e veteranos provados (Jae Crowder, Andre Iguodala, etc). Trata-se de um time que, nos bastidores, virou garantia de boas perspectivas competitivas em curto, médio e longo prazo para jogadores e agentes.

A tendência é que o Heat seja mais competitivo por aquisições de agentes livres do que no mercado de trocas. A franquia projeta ser um dos grandes players da liga na agência livre do ano que vem, com a flexibilidade salarial para potencialmente oferecer até dois contratos máximos. Embora tenha jovens talentos para viabilizar negociações, a equipe só pode trocar direitos de escolhas de primeira rodada de draft de 2025 em diante.

Especula-se que o MVP da liga, Giannis Antetokounmpo, e o astro Victor Oladipo sejam os dois alvos preferenciais do time da Flórida na agência livre de 2021. Para manter a flexibilidade necessária para contratá-los, porém, Pat Riley e os executivos de Miami precisarão negociar extensões curtas com atletas como Goran Dragic e Jae Crowder, além de não oferecer uma extensão contratual prévia para Adebayo.

