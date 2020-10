Jumper Brasil – Irving assume influência em demissão de Kenny Atkinson

A demissão de Kenny Atkinson pelo Brooklyn Nets sempre apontava para o mesmo causador dela, o armador Kyrie Irving. Entretanto, não havia nenhuma evidência que isso fosse verdade, até que o atleta resolveu falar sobre o assunto. Primeiro, negou participação, mas explicou posteriormente os motivos de sua participação na decisão.

“Gostaria de esclarecer a Kenny Atkinson porque algumas pessoas disseram que Kevin Durant e eu fizemos ele ser demitido. Isso é completamente falso”, afirmou Irving. “Kenny era ótimo com o grupo que ele serviu e eu gostei do que ele nos deu durante a temporada. Nós sempre ouvimos falar como Steve Nash é grande ou como ele era em sua época de jogador, mas quando você o conhece pessoalmente, você entende como ele pode coexistir com a gente porque nós não precisamos de ninguém que tente chegar aqui e trazer sua filosofia de trabalho em tudo o que estamos fazendo. ‘Ei, vocês precisam começar a fazer isso e aquilo’, e nós começamos a correr no primeiro dia de treino. Não mesmo”.

Para o lugar de Atkinson, o Nets fechou com Steve Nash. Enquanto isso, o ex-treinador da equipe segue sendo cotado em diversos times, incluindo o Houston Rockets. De acordo com Alykhan Bijani e Kelly Iko, do site The Athletic, Atkinson conversou com a direção do time texano nos últimos dias e existe a possibilidade de ser contratado.

“Eu quero alguém, eu preciso de alguém que entenda que eu sou um ser humano antes de tudo. Eu sirvo minha comunidade e, de onde eu venho, o basquete é algo que eu faço todos os dias porque eu amo isso e ainda tenho os ingredientes certos e as pessoas ao meu lado para fazer meu trabalho em alto nível e eu sei que elas vão me apoiar até aquele nível. Sem desrespeito a Kenny ou outros técnicos com quem já trabalhei, é que Steve está chegando nesse momento, montando um grande núcleo de treinadores e assistentes para fazer a gente ter mais sucesso”, concluiu Irving.

