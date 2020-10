Jumper Brasil – Jrue Holiday seria “alvo” do Nuggets na offseason

O Denver Nuggets chegou à final do Oeste pela terceira vez em sua história na “bolha” e ficou a três vitórias de conquistar vaga na decisão do título da temporada. E, para dar o passo definitivo na conferência, a equipe está de olho na movimentação do New Orleans Pelicans. De acordo com Mike Singer, do jornal Denver Post, o armador Jrue Holiday seria o alvo preferencial do Nuggets na próxima offseason.

O repórter apurou que a franquia do Colorado já havia aberto conversas com os dirigentes do Pelicans em fevereiro passado para a aquisição do experiente defensor, mas, na época, a tratativa não avançou. O atleta de 30 anos está para entrar no último ano de vínculo garantido e, antes de acertar uma possível transação, o time também gostaria de saber se teria real chance de renovar seu contrato em longo prazo no ano que vem.

A tendência é que o Nuggets construa uma proposta de troca por Holiday em torno de um dos seus alas-armadores com contratos maiores: o versátil Gary Harris (US$39.5 milhões a receber nas próximas duas temporadas) e o chutador Will Barton (US$28.4 milhões até 2022). Além disso, provavelmente, a equipe de Denver envolveria a sua escolha de primeira rodada no próximo draft (22, vinda do Houston Rockets) em uma hipotética negociação.

Considerado um dos melhores defensores da liga, Holiday seria visto como o parceiro ideal para o ascendente Jamal Murray dentro da organização. O armador de 30 anos foi titular nos 61 jogos que disputou pelo Pelicans na atual campanha, registrando médias de 19.1 pontos (com 45.5% de aproveitamento nos arremessos de quadra), 4.8 rebotes, 6.7 assistências e 1.6 roubos de bola por noite.

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:

Instagram

Youtube

Twitter

Facebook