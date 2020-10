Jumper Brasil – Knicks vai tentar troca por Chris Paul ou Westbrook

O New York Knicks é um dos times com mais espaço em sua folha salarial para a próxima temporada, mas sem uma grande quantidade de astros na agência livre, a equipe vai explorar troca com o Oklahoma City Thunder por Chris Paul e o Houston Rockets, por Russell Westbrook.

De acordo com o jornalista Ian Bagley, do site Sports Net New York, a diretoria quer trazer um astro para a armação, algum grande nome que consiga atrair futuros agentes livres para os próximos anos e, que ao mesmo tempo, seja a referência da equipe para os mais jovens. O presidente Leon Rose quer formar um elenco competitivo na conferência Leste, mas sabe que precisa de peças para isso.

Quanto a Paul, o Thunder não teria tantos problemas em negocia-lo. Resta saber se a diretoria do Rockets vai disponibilizar Westbrook para trocas, uma vez que James Harden deixou claro que o time texano deveria cercar os dois de talentos, em entrevista logo após a eliminação para o Los Angeles Lakers na semifinal de conferência.

Fora dos playoffs desde 2013-14, o Knicks jamais obteve mais do que 45% de vitórias em uma temporada no período. A diretoria contratou Tom Thibodeau para o lugar do interino Mike Miller. Entre a última classificação aos mata-matas e a chegada de Thibodeau, foram seis treinadores, todos sem sucesso.

