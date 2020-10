Jumper Brasil – Lakers atropela Heat e conquista 17º título na NBA

Los Angeles Lakers atropela Miami Heat e conquista 17º título na NBA. Com uma atuação dominante nos dois lados da quadra, o Lakers venceu o time da Flórida por 106 a 93 e fechou a série final em 4 a 2.

O time angelino, que havia ficado de fora dos playoffs nos últimos sete anos, voltou a conquistar o troféu Larry O’Brien após dez temporadas de jejum. Além disso, o Lakers se igualou ao rival Boston Celtics com o maior número de títulos na liga.

Prestes a completar 36 anos, o astro Lebron James foi eleito o MVP das finais, assim como ocorreu nas suas três conquistas anteriores, por Heat (2012 e 2013) e Cleveland Cavaliers (2016). Na série final deste ano, o camisa 23 do Lakers angariou médias de 29,8 pontos, 11,8 rebotes e 8,5 assistências.

(4) Los Angeles Lakers 106 x 93 Miami Heat (2)

Destaques

Los Angeles

LeBron James: 28 pontos, 14 rebotes, dez assistências e 13-20 nos arremessos de quadra

Anthony Davis: 19 pontos, 15 rebotes, dois tocos e 7-17 nos arremessos de quadra

Rajon Rondo: 19 pontos, quatro rebotes, quatro assistências e 8-11 nos arremessos de quadra

Kentavious Caldwell-Pope: 17 pontos e 6-13 nos arremessos de quadra

Danny Green: 11 pontos e cinco rebotes

Miami

Bam Adebayo: 25 pontos, dez rebotes, cinco assistências, dois tocos e 10-15 nos arremessos de quadra

Jimmy Butler: 12 pontos, sete rebotes, oito assistências e 5-10 nos arremessos de quadra

Jae Crowder: 12 pontos e quatro rebotes

Confira a Live do Jumper Brasil, no nosso canal no YouTube e no Facebook, com toda a repercussão da sexta partida das finais da NBA, entre Lakers e Heat.

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:

Instagram

Youtube

Twitter

Facebook