Jumper Brasil – Lakers vence Heat e fica a um triunfo do título da NBA

(3) Los Angeles Lakers 102 x 96 Miami Heat (1)

Destaques

Los Angeles

LeBron James: 28 pontos, 12 rebotes, oito assistências, seis desperdícios de bola, 10-12 nos lances livres e 8-16 nos arremessos de quadra

Anthony Davis: 22 pontos, nove rebotes, quatro assistências, quatro tocos e 8-16 nos arremessos de quadra

Kentavious Caldwell-Pope: 15 pontos, cinco assistências e 6-12 nos arremessos de quadra

Miami

Jimmy Butler: 22 pontos, dez rebotes, nove assistências, três roubos de bola, 6-7 nos lances livres e 8-17 nos arremessos de quadra

Tyler Herro: 21 pontos, sete rebotes e 8-18 nos arremessos de quadra

Duncan Robinson: 17 pontos, 6-6 nos lances livres e 4-7 nos arremessos de quadra

Bam Adebayo: 15 pontos, sete rebotes e 6-8 nos arremessos de quadra

Confira a Live do Jumper Brasil, no nosso canal no YouTube e no Facebook, com toda a repercussão da quarta partida das finais da NBA, entre Lakers e Heat.

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:

Instagram

Youtube

Twitter

Facebook