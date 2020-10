Jumper Brasil – LeBron e Davis brilham e Lakers abre 2 a 0 contra Heat nas finais da NBA

(0) Miami Heat 114 x 124 Los Angeles Lakers (2)

Destaques

Miami

Jimmy Butler: 25 pontos, oito rebotes, 13 assistências, 11-12 nos lances livres e 7-17 nos arremessos de quadra

Kelly Olynyk: 24 pontos, nove rebotes e 9-16 nos arremessos de quadra

Tyler Herro: 17 pontos e sete rebotes

Kendrick Nunn: 13 pontos e quatro rebotes

Jae Crowder: 12 pontos e sete rebotes

Los Angeles

LeBron James: 33 pontos, nove rebotes, nove assistências e 14-25 nos arremessos de quadra

Anthony Davis: 32 pontos, 14 rebotes e 15-20 nos arremessos de quadra

Rajon Rondo: 16 pontos, quatro rebotes e dez assistências

Kentavious Caldwell-Pope: 11 pontos, quatro rebotes e quatro assistências

Kyle Kuzma: 11 pontos

