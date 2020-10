Jumper Brasil – “LeBron é o maior jogador que o basquete já viu”, crava Frank Vogel

Frank Vogel não esperava viver a temporada mais intensa e particular da carreira ao assumir o comando do Los Angeles Lakers , mas foi assim que aconteceu. O técnico conquistou o primeiro título da NBA superando uma campanha paralisada por uma pandemia e a pressão típica da franquia angelina. Mas, para isso, Vogel contou com aquele que convenceu-o ser o maior jogador de todos os tempos: LeBron James.

“Quando eu assumi o comando técnico, o time era muito diferente. Anthony [Davis] ainda não estava aqui. Mas sempre acreditei em LeBron. Ele é o maior jogador que o basquete já viu. E, se você acha que possui uma ideia disso, acreditem em mim: você não tem. É preciso vê-lo todos os dias treinando-o, observar seus ajustes e como pensa o jogo para uma real dimensão”, afirmou o treinador, em entrevista após a vitória final sobre o Miami Heat.

De fato, Vogel aceitou o cargo de técnico com um elenco muito diferente do que o agora campeão da liga. A negociação de Davis levou muitos dos jovens talentos que o plantel tinha, além de vários veteranos terem assinado com o time em um momento mais avançado da offseason (Dwight Howard, Danny Green, Markieff Morris, Avery Bradley). Nesse cenário, o comando do craque dentro do grupo tornou-se ainda mais notável.

“A forma como LeBron lidera esse grupo é fantástica. Ter a oportunidade de treiná-lo tem sido simplesmente uma experiência memorável. Ele pegou um elenco que não chegou aos playoffs na temporada passada, montado da noite para o dia, e comandou a jornada até o título. Ele foi formidável do início ao fim da campanha. Não há mais o que possa dizer”, finalizou Vogel, com a convicção de que LeBron é o maior jogador da história.

