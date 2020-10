Jumper Brasil – LeBron James: “Jogo 4 das finais foi uma das maiores partidas da minha carreira”

O Los Angeles Lakers está a um triunfo de conquistar mais um título da NBA e igualar o Boston Celtics como equipe mais vitoriosa da história da liga, após o resultado positivo no quarto jogo da série contra o Miami Heat. E, em um nível pessoal, o duelo também teve enorme significado para o craque da franquia. Prestes a ganhar o quarto troféu de campeão, LeBron James viu o embate como uma das maiores partidas de sua carreira.

“Eu acordei e senti o clima, a pressão. Essa foi um dos maiores jogos de minha carreira. Enviei uma mensagem de texto mostrando o momento e a vibração em que estava para meus companheiros. Queria relembrá-los que Miami é um time lutador e bem treinado. Se nós quisermos ser campeões, tínhamos que ter essa mesma atitude. Por isso, amei a nossa atuação hoje”, contou o astro, em entrevista após a vitória por 102 a 96.

Apesar do resultado e a aprovação de James, o jogo foi provavelmente muito diferente do que o ala de 35 anos imaginaria em um cenário ideal. A partida teve uma dinâmica “truncada”, ditada pelas defesas dos dois times e acabou decidida apenas nos minutos finais, depois dos arremessadores angelinos “esfriando” no último quarto. Não foi a performance dos sonhos, mas o Lakers encontrou uma forma de vencer.

“Você nunca para de buscar a perfeição, ser ótimo em quadra, embora saiba que o jogo perfeito não vai acontecer. Dá sempre para melhorar e cada partida tem seus ajustes e situações particulares. Hoje, nós tivemos uma dessas noites onde foi necessário ganhar no lado defensivo – e convertendo alguns arremessos de forma pontual, em momentos cruciais”, reconheceu o veterano, consciente do nível do desafio em quadra.

Vale apontar que, para LeBron, a reta final da passagem pela “bolha” tem sido um teste diário. Ele admite que não está em suas condições plenas, confinado há três meses com um único objetivo em mente. A linguagem corporal do jogador a cada erro defensivo de seus companheiros, por sinal, é uma prova desse estranho mix de cansaço e frustração. No entanto, ele garante que descanso é a última coisa que precisa no momento.

“Nesse momento, eu não me importo com descanso. Realmente não me importo. Não me importo em dormir. Poderei descansar em uma semana. Poderei descansar por um mês direto, se quiser. Sei lá… dormir oito horas, fazer uma refeição e voltar a dormir. Mas, agora, não é o momento de descanso. Três vitórias não são quatro. O trabalho ainda não terminou”, sentenciou LeBron, negando comemorações após uma das maiores partidas da carreira.

