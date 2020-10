Jumper Brasil – LeBron: “Se você não fez nada com a camisa do Lakers, o torcedor não dá a mínima”

Ter uma carreira sólida, de futuro Hall da Fama, parece não ser suficiente para LeBron James. Em entrevista ao jornalista Harrison Faigen, do site SB Nation, LeBron afirmou querer muito ser campeão pelo Los Angeles Lakers porque, segundo ele, o torcedor da equipe não dá a mínima importância se não fez nada com a camisa do time.

“O que eu aprendi jogando pelo Lakers é que o torcedor não dá a mínima pelo que você fez antes de vestir a camisa da equipe”, afirmou LeBron. “Se você não fez nada com a camisa do Lakers, ele não está nem aí”.

Chegar a uma final de NBA pelo time californiano não é o bastante, seja para James ou o fã da equipe. Ele, que disputa a décima decisão da carreira, garante que não se sente pressionado, mas sabe da importância do título, potencialmente o quarto desde que entrou na NBA, em 2003. Em seu segundo ano na equipe, LeBron quer provar ser capaz de merecer tal respeito.

O Lakers foi derrotado na quinta partida da série decisiva diante do Miami Heat por 111 a 108, mesmo com 40 pontos (seis cestas de três pontos em nove tentativas), 13 rebotes e sete assistências do camisa 23. O time californiano volta à quadra no domingo, às 20h30 (horário de Brasília), com chances de garantir o 17° título da franquia e empatar com o Boston Celtics no primeiro lugar de todos os tempos da liga.

