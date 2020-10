Jumper Brasil – Para jornalista, Warriors tem a melhor oferta de troca por Antetokounmpo

O Milwaukee Bucks terá que se acostumar com rumores sobre o futuro de Giannis Antetokounmpo, que será agente livre irrestrito. Após a eliminação precoce nos playoffs, a franquia prepara uma oferta de extensão, mas sabe que a decisão está nas mãos do jogador. E de acordo com Ramona Shelbourne, da ESPN, o Golden State Warriors tem a melhor oferta de troca por Antetokounmpo.

“Se o Bucks decidir trocá-lo, o Warriors possui a melhor oferta. Eles têm a trade exception, Andrew Wiggins, a segunda escolha do draft e a escolha do Timberwolves do ano que vem. Talvez você ainda possa pensar em Klay Thompson ou Draymond Green no negócio”, afirmou Shelbourne ao programa de rádio Damon, Ratto & Kolsky.

Se astro não aceitar uma extensão contratual antes do fim do vínculo, a franquia terá que decidir se confia em suas intenções e aguarda sua decisão na agência livre de 2021 ou fecha uma troca para não correr o risco de perdê-lo de graça. Caso ele realmente fique livre no mercado, Miami Heat e Toronto Raptors seriam os favoritos para contratá-lo. O Warriors acredita ter a melhor oferta por Antetokounmpo.

Antetokounmpo afirmou recentemente que não irá pedir para ser negociado nesta offseason. O jogador de 25 anos venceu o prêmio de MVP pela segunda temporada consecutiva e registrou médias de 29.5 pontos, 13.6 rebotes e 5.6 assistências na campanha de 2019-20.

