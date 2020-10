Jumper Brasil – Paul George poderia ser negociado com o Nets

Em busca de um terceiro astro, o Brooklyn Nets pode receber uma proposta para a próxima temporada. De acordo com o jornalista Ryen Russillo, do podcast The Ringer, a diretoria do Los Angeles Clippers estaria pensando na possibilidade de Paul George ser negociado para o Nets, após apenas um ano na equipe.

Segundo Shams Charania, do The Vertical, George não seria respeitado por seus colegas no Clippers. O problema aumentou ainda mais durante o período na “bolha”. Depois da derrota para o Denver Nuggets, na semifinal de conferência, jogadores do time angelino ignoraram o camisa 13 durante um discurso. Ele não teria não só a “simpatia” de seus parceiros de time, mas também a confiança de que ele fosse o jogador ideal para complementar o grupo, ao lado de Kawhi Leonard.

Para Jason McIntyre, do site Fox Sports, a ideia de ver George no Nets seria benvinda entre Kevin Durant e Kyrie Irving. Além disso, o Clippers adoraria ter um pivô titular. Neste caso, Jarrett Allen poderia ser essa peça. Caris Levert e Spencer Dinwiddie poderiam fazer parte do “pacote” a ser enviado ao Clippers.

Em 2019-20, George começou lesionado e teve problemas para adaptar-se ao estilo de jogo do então técnico do Clippers, Doc Rivers. Ele caiu de 28 pontos por jogo no Oklahoma City Thunder para 21.5 em Los Angeles, apesar de ter acertado 41.2% de três pontos, melhor marca da carreira. Paul George pode até não ser negociado para o Nets, mas existem boas chances de ele sair para outras equipes.

