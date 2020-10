Jumper Brasil – Rajon Rondo vai deixar contrato e será agente livre

O armador Rajon Rondo vai optar por deixar seu contrato com o Los Angeles Lakers e será agente livre dias depois de ser campeão pela segunda vez na carreira, segundo o jornalista Chris Sheridan, do site Sheridan Hoops.

“Conseguir voltar e fazer parte de um título é, definitivamente, um grande sentimento e algo que vou lembrar pelo resto da minha vida”, afirmou Rondo, após o triunfo diante do Miami Heat. “Sou muito abençoado pelo fato de meu filho entender, aos nove anos, que seu pai é campeão. Doze anos atrás, ele nem era nascido ainda, então por ele e minha filha terem visto isso, é um sentimento surreal”.

Parte importante do título do Lakers, conquistado no último domingo, Rondo receberia apenas U$2.96 milhões em 2020-21, o que faz sentido a saída do acordo, mas não impede totalmente um eventual retorno ao time californiano. Entretanto, ele deverá receber diversas ofertas no mercado, seja pela experiência ou por sua qualidade nos passes.

Com 15 temporadas na carreira, Rondo teve grandes passagens pelo Boston Celtics, time pelo qual foi campeão pela primeira vez, Sacramento Kings e New Orleans Pelicans. Também esteve, mas longe de seu melhor basquete, no Dallas Mavericks e Chicago Bulls. Em pouco mais de 800 jogos na NBA, ele possui médias de 10.2 pontos, 8.3 assistências, 4.7 rebotes e 1.7 roubada.

