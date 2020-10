Jumper Brasil – Rondo torna-se segundo atleta a ser campeão por Lakers e Celtics

As duas franquias mais vitoriosas da NBA agora estão empatadas com 17 títulos, depois do Los Angeles Lakers superar o Miami Heat nesse domingo e conquistar o troféu Larry O’Brien. E um jogador, especificamente, assumiu papel especial na jornada recente das equipes. O experiente Rajon Rondo tornou-se o segundo atleta da história da liga a ser campeão com as camisas do Lakers e do Boston Celtics.

“Eu tive a chance de competir contra Kobe Bryant e Los Angeles quando tinha 21 anos e fui campeão. Vencer um título em sua memória hoje, depois de uma temporada incrível, é como se um ciclo se fechasse em minha carreira. Eu tenho certeza que, agora, ele sorri onde quer que esteja. Fomos capazes de realizar nosso sonho e trazer mais um troféu para essa franquia”, celebrou Rondo, após a vitória por 106 a 93.

Antes do veterano armador, o lendário Clyde Lovellette havia sido o único jogador que conseguiu ganhar títulos pelos dois times. O falecido pivô, integrante do Hall da Fama, foi campeão pelo então Minneapolis Lakers em 1954 e encerrou sua carreira com dois anéis pelo Celtics, em 1963 e 1964. Em 704 jogos disputados na carreira, ele obteve médias de 17.0 pontos e 9.5 rebotes por partida.

Rondo conquistou seu primeiro título em 2008, com o Celtics, e ser campeão com o Lakers após mais de uma década torna-se mais significativo por hoje realmente entender como é algo especial. “Joguei com ótimos atletas e comissões técnicas no início de carreira e pensei que a NBA fosse assim. Não é. Passou muito tempo para que voltasse a ser parte de uma equipe campeã. E esse foi, definitivamente, o título mais difícil”, explicou o armador.

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:

Instagram

Youtube

Twitter

Facebook