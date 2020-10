Jumper Brasil – Site de apostas tem Doncic como favorito a MVP em 2021

A ascensão meteórica de Luka Doncic tem sido uma das grandes atrações da NBA nos últimos dois anos. E, aparentemente, os apostadores ao redor do planeta acreditam que o craque esloveno está preparado para dar mais um passo rumo à história do esporte em 2021. O site de apostas SportsBetting.com revelou que Doncic surge como o favorito inicial para levar o prêmio de MVP da próxima temporada.

O jovem astro do Dallas Mavericks aparece pagando 4-1 no topo do ranking do TOP 50 da página para a maior honraria individual da liga. A concorrência, porém, parece bem equilibrada. Ele é seguido, de perto, de dois ganhadores da premiação por duas vezes anteriormente: Giannis Antetokounmpo ocupa a segunda posição e paga 9-2, enquanto Stephen Curry é o terceiro colocado com a cotação de 5-1.

O TOP 10 da SportsBetting.com para o prêmio até o momento inclui ainda LeBron James (7-1), Anthony Davis (7-1), James Harden (8-1), Kawhi Leonard (9-1), Kevin Durant (10-1), Damian Lillard (15-1) e Jayson Tatum (25-1). Vale lembrar que o novo ídolo de Dallas foi o quarto colocado na votação de MVP da temporada recém-finalizada, ficando atrás apenas dos já vencedores do prêmio Antetokounmpo, LeBron e Harden.

Em duas temporadas na NBA, Doncic ganhou o prêmio de calouro do ano, foi eleito all-star e também selecionado no quinteto ideal da liga nesse ano. Ele poderá quebrar, a depender do prazo do final da temporada, o recorde de MVP mais jovem da história da NBA (pertencente a Derrick Rose) levando o prêmio em 2021. O prodígio europeu acumulou médias de 28.8 pontos, 9.4 rebotes e 8.8 assistências em 61 partidas disputadas ao longo da campanha passada.

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:

Instagram

Youtube

Twitter

Facebook