Jumper Brasil – Thibodeau projeta Julius Randle como liderança no Knicks

Uma nova era se iniciou no New York Knicks nas últimas semanas, com os treinamentos inaugurais do elenco sob a mentoria de uma recém-contratada comissão técnica. E esse novo comando, aparentemente, aposta alto na capacidade de um jovem talento em particular liderar o time a voos mais altos em um futuro próximo. O treinador Tom Thibodeau ficou impressionado, dentro e fora de quadra, com Julius Randle e projeta-o como uma liderança do Knicks daqui em diante.

“Julius é um profissional definitivo. Apresentou-se em ótima forma, disposto a trabalhar muito e fez absolutamente tudo o que foi pedido. Ter esse tipo de liderança é importante em nosso plantel. Nós temos que adquirir consistência em nosso grupo, na vontade de seguir melhorando a cada dia, e acredito que ele vem mostrando esse desejo, incondicionalmente, nas últimas semanas”, exaltou o experiente técnico, em entrevista à rede SNY.

Randle está em considerável dívida, com certeza, com os torcedores nova-iorquinos: um dos poucos jogadores com contrato garantido do plantel na próxima temporada, ele foi contratado com a esperança de ser referência técnica da equipe e acabou se revelando uma enorme decepção com desempenhos abaixo do esperado. Thibodeau aposta na recuperação do ala-pivô para formar dupla de garrafão imponente com o jovem Mitchell Robinson, outra de suas “cartadas” pessoais.

“Mitchell colocou muita pressão nos garrafões nessa temporada. É um atleta incrível, mas tudo o que não quero é estabelecer um teto para seu potencial. Vamos continuar trabalhando em todos os aspectos de seu jogo, aprimorando-o em múltiplos níveis de habilidade. No fim das contas, obviamente, ele é uma grande parte da equipe que estamos planejando montar aqui em Nova Iorque”, encerrou o veterano comandante.

