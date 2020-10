Jumper Brasil – Warriors poderia receber Myles Turner em troca tripla

Não chega a ser segredo para ninguém que o Golden State Warriors quer voltar a brigar pelo título já na próxima temporada. O time californiano, por conta de lesões de seus principais jogadores, acabou em último na conferência Oeste. Segundo o jornalista Jonathan Wasserman, o Warriors poderia realizar uma troca tripla envolvendo o pivô Myles Turner, do Indiana Pacers.

O Warriors possui a segunda escolha do draft de 2020 e, de acordo com diversas notícias nas últimas semanas, a equipe estuda inúmeras possibilidades de trocas. Neste caso, a pick iria para o Indiana Pacers, que quer mudar a filosofia de jogo e pretende negociar Domantas Sabonis ou Turner. O Atlanta Hawks, que tem a sexta escolha, a enviaria ao Warriors e, receberia, em contrapartida, o ala Andrew Wiggins, além de uma escolha de primeira rodada do recrutamento de 2021, vinda do Minnesota Timberwolves.

O Hawks tem espaço em sua folha salarial para acomodar o contrato de Wiggins. Mais que isso, o time ganharia um jogador para contribuir ofensivamente. Hoje, a equipe de Atlanta possui apenas Trae Young e John Collins como cestinhas. O Warriors, por outro lado, teria um excelente protetor de aro, que busca o espaçamento em quadra.

Por mais que seja um rumor, a negociação começa a fazer sentido para o Pacers porque o time vai jogar com T.J. Warren de ala-pivô, enquanto Sabonis seria o pivô. A diretoria manifestou o desejo de atuar em transição e com arremessos de longa distância. Tudo depende, também, se o time vai seguir com Victor Oladipo, que pediu para ser negociado recentemente.

