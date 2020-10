Jumper Brasil – Warriors teria interesse em contratar Dwight Howard

O título do Los Angeles Lakers está mexendo com os coadjuvantes da equipe. De acordo com o jornalista Shams Charania, do The Athletic, o Golden State Warriors estaria interessado em contratar o pivô Dwight Howard.

O jogador, entretanto, pode ainda renovar com o Lakers e existe interesse mútuo, após apenas um ano em Los Angeles. A diretoria angelina teme perder um de seus melhores defensores para um time rival e estaria pensando em oferecer um salário melhor que o mínimo para veteranos, valor recebido em 2019-20 (US$2.5 milhões).

No Warriors pretende fechar com algum jogador experiente para a posição. Hoje, a equipe conta com Kevon Looney, Marquese Chriss, de 24 e 23 anos, respectivamente. Existe, ainda a possibilidade de o time fazer algum tipo de troca, caso não consiga acertar com o camisa 39. Howard, que conquistou o seu primeiro título da carreira, chegaria para ter função similar a que teve pelo Lakers na última temporada.

Aos 34 anos e com passagens por seis equipes na NBA, Howard foi um dos principais reservas da equipe na temporada regular, com médias de 7.5 pontos, 7.3 rebotes e 1.1 toco em 69 partidas. Na final contra o Miami Heat, foi titular em cinco dos seis jogos.

