Juninho Capixaba exalta empenho considera Bahia em evolução

O gol nos minutos finais da partida diante do Goiás permitiu que o Bahia pontuasse na 16ª rodada do Brasileirão. As duas equipes não apresentaram bom futebol na noite de sexta-feira, mas o resultado final ficou de bom tamanho para o visitante, já que a equipe goiana vencia a partida até os 49 minutos do segundo tempo.

Destaque da equipe baiana na partida como maior passador (42), maior criador de oportunidades (3) e atleta que mais venceu disputas de bola (12), o lateral Juninho Capixaba destacou a importância do empenho da equipe até o final da partida e a preparação para o próximo confronto na competição que será contra o atual líder, o Atlético-MG, na próxima segunda-feira, às 20h, no Pituaçu.

– Foi um jogo difícil, mas que a equipe acreditou até o fim. Sempre buscamos os 3 pontos, mas pontuar fora de casa é muito importante no Brasileirão. Estamos evoluindo e a preparação para o próximo jogo já começou, pois será mais um grande desafio pra nós – afirmou.