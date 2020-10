Juninho Pernambucano diz que Depay tem acordo com o Barcelona

O diretor esportivo do Lyon, Juninho Pernambucano, confirmou que o atacante Memphis Depay tem um acordo com o Barcelona e que existe a chance da negociação ser finalizada até o fim desta segunda-feira, data limite para contratações no futebol europeu.

– Ele tem mais 12 meses de contrato, então… Ele tem um acordo com o Barcelona, ​​não escondemos isso. É possível que Memphis assine amanhã com o Barcelona, ​​mas não é certo. O mais provável é ele ir. Se ele ficar vai nos ajudar – disse Juninho à “Téléfoot”.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, da “Sky Sports”, o jogador chegou a um acordo com o Barça há cerca de 20 dias e o contrato será válido por cinco anos. O valor da transação gira em torno de 25 milhões de euros (R$ 165 milhões), além de bônus por metas atingidas.

Ainda de acordo com o jornalista, caso a negociação seja sacramentada, o Barcelona poderá emprestar o atacante Ousmane Dembélé ao Manchester United.