Juninho realiza tratamento visando retorno ao Vasco no clássico contra o Flamengo

A delegação do Vasco já está em Salvador, onde a equipe vai enfrentar o Bahia, nesta quarta-feira, pelo Brasileiro. Só que no Rio de Janeiro, o volante Juninho realiza tratamento para se recuperar de uma lesão.

Juninho vinha ganhando destaque no Vasco, mas sofreu uma lesão na última semana. O volante vem sendo preparado para estar de volta no clássico deste sábado, contra o Flamengo, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

A expectativa é a de que o técnico Ramon Menezes possa ter força máxima contra o maior rival, já que os suspensos Martín Benítez e Andrey estarão à disposição. O confronto pode até ser direto na luta pelas primeiras colocações da Série A.

O técnico Ramon Menezes vem sofrendo com os desfalques nas últimas rodadas. Com isso, os cruzmaltinos perderam rendimento e se afastaram dos líderes do Brasileiro. O Vasco vai em busca de uma vitória em Salvador para chegar embalado ao clássico contra o Flamengo.