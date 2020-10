Júnior Tavares é anunciado como reforço do Sport para o Brasileirão

O lateral-esquerdo Júnior Tavares é o mais novo reforço do Sport para a disputa do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta sexta, o clube pernambucano assinou o contrato de empréstimo com o jogador, que tem seus direitos vinculados ao São Paulo. A contratação do defensor foi um pedido do técnico Jair Ventura.

Na Ilha do Retiro, Júnior Tavares disputará posição com Sander – o atual titular – e também com Luciano Juba, jovem revelado nas categorias de base do clube. A expectativa da comissão técnica do Sport é de que o novo reforço não precise de muito tempo para adquirir sua melhor forma física e possa estrear no Campeonato Brasileiro o mais rápido possível.

Pelo contrato assinado, o Sport arcará com a totalidade dos salários de Júnior Tavares até o fim do empréstimo. O clube do Recife ainda tem a possibilidade de exercer o direito de compra do atleta por um valor estabelecido, mas que não foi divulgado. O vínculo do lateral com o São Paulo vai até o fim de 2021.

#Contratou é o novo #Sextou 👍✍️ O lateral-esquerdo Júnior Tavares é oficialmente do Leão! Ele reforça o time até o fim do Brasileiro. Seja muito bem-vindo e que tenha uma caminhada de muito trabalho e conquistas! pic.twitter.com/kk7Z33meVr — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 9, 2020

Revelado na base do Grêmio, o defensor foi contratado pelo São Paulo para jogar na categoria sub-20. Em 2017, sob o comando de Rogério Ceni, foi titular na lateral-esquerda e uma das principais opções da equipe naquela temporada. No ano seguinte, no entanto, caiu de rendimento e ficou encostado no CT da Barra Funda.

De lá para cá, Tavares chegou a negociar sua transferência para o Corinthians, mas o negócio foi vetado após declarações polêmicas de sua mãe nas redes sociais. O jogador então foi emprestado para clubes de Itália, França e Portugal, mas não conseguiu se firmar na Europa. Agora, recebe uma nova chance no futebol brasileiro.