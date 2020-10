Jurassic World: próximo filme da franquia é adiado para 2022

Jurassic World: Dominion, próximo filme da franquia, teve sua estreia adiada em um ano. Inicialmente previsto para chegar aos cinemas dos Estados Unidos no verão de 2021, o longa passou para 10 de junho de 2022.

O anúncio foi feito pelo diretor do filme, Colin Trevorrow, que disse estar ansioso para poder ver o filme estreando, mas que no momento, é importante que as pessoas se mantenham a salvo.

No Twitter, Trevorrow afirmou que “Nos últimos três meses, trabalhei com um elenco e uma equipe extraordinários, em um filme que mal podemos esperar para compartilhar com o mundo. Mesmo que tenhamos que esperar um pouco mais, tudo valerá a pena. Vamos ficar saudáveis e cuidar uns dos outros até então”.

O diretor também aproveitou para apresentar um cartaz do filme com a nova data de lançamento. Confira abaixo.

Cartaz de ‘Jurassic World: Domínio’ anunciando a nova data de estreiaFonte: Universal Pictures/Divulgação

Jurassic World: Dominion é a mais recente vítima na indústria cinematográfica para a pandemia do novo coronavírus. Nos últimos dias, a Warner replanejou todo o seu calendário, tendo deixado apenas Mulher-Maravilha 1984 com data ainda para 2020. Outro filme que também passou para o próximo ano foi 007 – Sem Tempo para Morrer. O novo longa da franquia 007 chegará aos cinemas um ano após a data original, em abril de 2021.

A pandemia do novo coronavírus fez com que a Universal paralisasse as filmagens em março. O estúdio, que foi um dos primeiros a voltar com as gravações, tomou medidas intensas para manter o ambiente seguro, incluindo testes frequentes, verificações de temperatura e isolamento do elenco e da equipe principal em um hotel. O custo desses protocolos deve é estimado em US$ 5 milhões.

Jurassic World: Dominion irá reunir Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, protagonistas da nova série, com o clássico trio do primeiro filme, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldlum.