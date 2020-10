Just Dance M.A.C. Challenge realiza suas finais online em 17/10

Fãs da franquia Just Dance e aspirantes a dançarinos profissionais já tem um compromisso marcado para o próximo dia 17 de outubro, quando acontecem as finais do Just Dance M.A.C. Challenge! O evento será um grande show com direito a 12 competidores de seis países diferentes, tudo com transmissão ao vivo pela Ubisoft.

Just Dance 2021Fonte: Ubisoft/Reprodução

Basta sintonizar as redes da Ubi no YouTube, Twitch ou Facebook a partir das 18:45h (horário de Brasília) do dia 17 para conferir a grande final latino-americana, que terá patrocínio da M.A.C. Cosmetics. Quem abre a festa é ninguém menos que a Banda Olodum, trazendo o seu suingue diretamente de Salvador.

Pouco depois, às 19:30h, começam as finais, que pela primeira vez rolam em um formato 100% digital, a fim de proteger os competidores e público da pandemia do coronavírus. Teremos representantes do Brasil competindo contra Chile, Colômbia, México e Peru, todos divididos entre as categorias feminino e masculino.

A apresentadora Nyvi Estephan e o ator Felipe Titto comandarão o show das finais a partir de um estúdio em São Paulo, mas também teremos outros famosos no time de jurados, que reunirá as dançarinas Sheila Mello e Jéssika Mendonça, além das personalidades Yudi Tamashiro, Mandy Candy, Bibi Tatto, Jon Vlogs e Pedro Ottoni.

Quem vencer a competição leva para casa um prêmio em dinheiro de 2.500 dólares e uma viagem com hospedagem inclusa e acompanhante para passar cinco dias em Salvador. Já os espectadores de casa poderão concorrer a códigos para resgatar uma cópia de Just Dance Unlimited no PlayStation 4 e Xbox One! Você vai prestigiar o evento? Vai torcer pelo Brasil? Comente a seguir!