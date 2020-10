Luciano Barbosa não é mais candidato a prefeito de Arapiraca. O ex-prefeito teve seu registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral na noite deste domingo (25). A juíza Ana Raquel da Silva Gama considerou que a chapa de Luciano Barbosa e Rute Nezinho “não possui condições legais para concorrer às eleições deste ano”.

O registro de candidatura foi negado porque a convenção realizada no dia 15 de setembro fora anulada pelo próprio partido de Barbosa, deixando de ter qualquer validade. “Indefiro o DRAP em questão, visto que a ata de Convenção Municipal realizada no dia 15/09/2020 fora anulada pelo próprio MDB em 15/09/2020”, pontua a juíza Ana Raquel.

De acordo com a magistrada, a chapa encabeçada por Luciano Barbosa não tem validade. “A chapa composta por candidatos a prefeito e vice-prefeito – formada por membros do MDB e PL, já qualificados no relatório – não possui as condições legais para concorrer às eleições deste ano”, considerou. Assim, Luciano Barbosa está fora da disputa pela Prefeitura de Arapiraca.

Em sua decisão, a juíza ressalta que Luciano Barbosa e demais membros do diretório municipal do MDB sabiam que a convenção realizada o dia anterior não tinha validade, portanto ele não poderia ser candidato.

“É de se pontuar que o próprio comportamento dos convencionais, que ccompareceram e ratificaram, na Convenção do dia 16/09/2020, os termos da Convenção realizada no dia anterior – da qual já tinham ciência da declaração de nulidade – demonstra, a meu ver, uma clara tentativa de salvar o ato pretérito”, destaca o magistrado.

Fonte: CadaMinuto