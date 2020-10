Justin Herbert é o quarterback ‘mais auxiliado’ pelos recebedores na NFL

Com um quarto da temporada concluído, o Los Angeles Chargers segue sendo o dia que mais presta serviço ao sucesso do seu quarterback titular. Justin Herbert vê seus recebedores lideraram a liga em jardas conquistadas após a recepção, além disso, as mãos são confiáveis, com poucos drops.

Mensuramos os números através do Índice de Auxílio ao Quarterback, criado pelo perfil Trick Play Brasil, e você pode acompanhar a metodologia clicando aqui.

Após quatro semanas disputadas, uma surpresa no ranking é o posicionamento do quarterback Baker Mayfield do Cleveland Browns. Apesar de bom desempenho em termos de drops, Mayfield não vê os seus recebedores conquistarem tantas jardas após a recepção. Com skills players como Jarvis Landry, Odell Beckham Jr e Kareem Junt, o dado surpreende.

Tom Brady é outro que também não tem tido tanto auxílio dos recebedores em Tampa Bay. Apesar da campanha positiva, com três vitórias consecutivas, os atletas dos Bucs demonstram mãos inseguras e pouco produzem em termos de jardas após a recepção.

Veteranos quarterbacks também estão em lados opostos da tabela. Enquanto Philip Rivers tem no Indianapolos Colts os recebedores mais confiáveis em termos de drops na NFL; Bem Roethlisbeger vê seus passes caírem no chão com a maior frequência na liga.