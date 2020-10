Juventude e Cuiabá ficam no empate pela Série B; Avaí vence Brasil de Pelotas

Nesta terça-feira, o Juventude recebeu o líder Cuiabá, no Alfredo Jaconi, e as equipes ficaram apenas no empate em 1 a 1, em jogo válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do domínio gaúcho, os visitantes saíram na frente na primeira etapa, com Elton, mas Breno Lopes igualou a partida logo no início do segundo tempo.

O Juventude começou a partida construindo boas chances, mas quem abriu o placar mesmo foi mesmo o Cuiabá. Yago recebeu pela direita, invadiu a área, bateu cruzado e Elton apareceu nas costas da defesa e mandou para as redes, aos 24 minutos. Apenas quatro minutos depois, os gaúchos tentaram a resposta para empatar, mas João Carlos fez linda defesa e manteve os visitantes em vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, entretanto, bastou apenas cinco minutos para o jogo ficar empatado novamente. Em boa jogada coletiva, Wagner cruzou na medida para Breno Lopes anotar o gol do Juventude. Embalado pelo empate, os jaconeros seguiram em cima em busca da virada, mas paravam nas defesas de João Carlos e até no travessão, na finalização de Dalberto. Apesar da pressão e boas chances para os dois lados, o placar permaneceu no 1 a 1 e as equipes saíram de campo com apenas um ponto somado.

Com o resultado, o Cuiabá se mantém na liderança, agora com 29 pontos, a quatro de vantagem sobre o vice-líder Chapecoense. Já o Juventude aparece na terceira colcoação com 23.

Avaí vence em casa

No mesmo horário, o Avaí recebeu o Brasil de Pelotas na Ressacada e venceu por 2 a 1. O gol que abriu o placar saiu logo no primeiro minuto de partida, depois que Iury completou cruzamento de Jean Martim e mandou para o fundo das redes. No segundo tempo, coube a Rômulo anotar o segundo dos catarinenses, aos 30 minutos, e Luiz Henrique descontar para os gaúchos, já aos 49.

Com a vitória, o Avaí chega aos 19 pontos e sobe para a nona colocação da Série B. Por outro lado, o Brasil de Pelotas estaciona com 15 pontos na 13ª colocação.