Em fim de contrato com o Real Madrid, Sergio Ramos pode trocar de clube. De acordo com a imprensa espanhola, a Juventus já ofereceu uma proposta ao zagueiro.

As negociações pela renovação de Sergio Ramos estão paradas. Com contrato até junho de 2021, o zagueiro poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe em janeiro.

Caso aceite a proposta da Juventus, Sergio Ramos reencontraria seu ex-companheiro de equipe, Cristiano Ronaldo.