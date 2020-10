‘Juventus pede para que a gente tenha cuidado com Ronaldo nos treinos’, revela companheiro de time

Jogador da seleção belga e volante da Juventus, Douda Peeters disse que o clube italiano pede para que o resto dos jogadores não sejam muito duros com Cristiano Ronaldo nos treinos.

“Nos treinamentos, a comissão técnica nos disse para tomarmos cuidado quando vamos dividir com Ronaldo porque ele representa um grande ativo para o clube”, disse o jogador de 21 anos, à rede de televisão RTBF.

