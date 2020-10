Juventus, sem Cristiano Ronaldo, vê Chiesa ser expulso logo na estreia e tropeça no Crotone

A ausência de Cristiano Ronaldo, em quarentena após testar positivo para COVID-19, fez muita falta à Juventus e ajudou a complicar um jogo que certamente estava na lista dos “fáceis” para a torcida. Contra o Crotone, que havia perdido todos os jogos na temporada até aqui, a Velha Senhora apenas empatou por 1 a 1, neste sábado (17), fora de casa, pela 4ª rodada do Campeonato Italiano.

Teve um pouco de tudo no confronto desta tarde. O Crotone saiu na frente aos 12 minutos, com Nwankwo, graças a pênalti cometido por Chiellini. O nigeriano só teve o trabalho de, com muita categoria, deslocar Buffon e bater no canto esquerdo.

Surpreendentemente à frente, a equipe da casa mostrou uma organização invejável, mas sofreu o empate nove minutos depois. Federico Chiesa, em sua estreia, arrancou pela direita e bateu cruzado. Morata se jogou na bola e desviou de carrinho para empatar.

Alvaro Morata comemora primeiro gol na volta à Juventus, contra o Crotone Giovanni Isolino / Getty Images

A busca pela virada foi atrapalhada justamente por Chiesa, atacante contratado por uma fortuna da Fiorentina. O italiano acabou expulso aos 14 minutos do segundo tempo e obrigou a Juve a atuar com dez jogadores na reta final.

Morata ainda arranjou uma maneira de anotar o segundo gol da Juventus. O espanhol sairia como herói, não fosse um impedimento milimétrico encontrado pelo VAR, que garantiu o empate.

Com o resultado, o Crotone deixa para trás as três derrotas e soma o primeiro ponto na temporada. A equipe ainda está na zona de rebaixamento. Já a Juventus segue invicta com Pirlo, mas apenas na quarta posição: são oito pontos, quatro a menos que o líder Milan.

Simy Nwankwo desloca Buffon em cobrança de pênalti durante Crotone x Juventus Giovanni Isolino / Getty Images

Crotone 1 x 1 Juventus

GOLS: Simy Nwankwo (CRO); Morata (JUV)

CROTONE: Cordaz; Pedro Pereira (Rispoli), Magallán, Marrone, Luperto (Golemic) e Reca; Cigarini, Molina (Petriccione) e Vulic (Siligardi); Messias e Nwankwo. Técnico: Giovanni Stroppa

JUVENTUS: Buffon; Danilo, Bonucci e Demiral; Chiesa, Bentancur, Artur (Rabiot) e Frabotta; Kulusevski (Bernardeschi), Portanova (Cuadrado) e Morata. Técnico: Andrea Pirlo

2º gol de Simy Nwankwo na temporada 2020

Morata marca o 1º gol desde o retorno à Juventus

Posse de bola no 1º tempo: Juventus 56% x 44% Crotone

Dos 8 chutes da Juve no 1º tempo, só 2 foram no gol

Chiesa jogou apenas 59 minutos em sua estreia pela Juve, até ser expulso

Classificação

Crotone: 18º lugar, com 1 ponto

Juventus: 4º lugar, com 8 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo pelo Italiano no próximo fim de semana:

Domingo, 25/10, 8h30*, Cagliari x Crotone

Domingo, 25/10, 16h45*, Juventus x Verona

Antes, a Juventus estreia na Champions League, na terça-feira (20), às 13h55*, contra o Dinamo de Kiev, fora de casa

*horário de Brasília