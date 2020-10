Juventus vai a campo normalmente, mas Napoli não entra, e partida deve acabar em W.O.

A partida entre Juventus e Napoli acabou mesmo em W.O.

O time de Cristiano Ronaldo foi escalado normalmente para o jogo deste domingo (4), inicialmente marcado para 15h45, mas o rival, impedido de embarcar, obviamente não estava no gramado. A equipe de arbitragem esperou 45 minutos, de acordo com o regulamento do Campeonato Italiano, até confirmar a decisão.

A equipe napolitana foi impedida de viajar a Turim após dois de seus jogadores, Piotr Zielinski e Eljif Elmas, testarem positivo para COVID-19. O elenco está em isolamento. A região da Campânia está com uma segunda onda de infectados.

Por conta disso, as autoridades locais não permitiram a viagem do Napoli. A delegação estava no avião, à espera do aval, mas teve que cancelar os planos após a resposta negativa da ASL (Azienda Sanitaria Locale). à Sky Sports, o presidente da Juventus, Andrea Agnelli, falou do assunto.

“Nós nos falamos, ele me mandou uma mensagem. Eu respondi que a Juventus cumpre o regulamento. Ele queria adiar a partida, um pedido que poed até ser legítimo, mas todos os lugares possuem regras, que precisam ser seguidas. Como eles reagiriam se fosse ao contrário”, disse o cartola.

Ainda não se sabe os desdobramentos dessa decisão. A Lega Serie A, gestora do Campeonato Italiano, permitiu a realização da partida, ainda que o duelo entre Genoa e Torino, neste fim de semana, tenha sido adiado por dez casos positivos de COVID-19.

Com o resultado, o Napoli perde os primeiros pontos na atual temporada, após duas vitórias consecutivas, enquanto a Juventus chega a sete e sobe na tabela, após o empate com a Roma, no fim de semana passado.