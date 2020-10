Kansas City Chiefs será o destino do running back Le’Veon Bell

A espera terminou e o rico ficou ainda mais rico. O ataque do Kansas City Chiefs ganha mais uma arma, com o running back Le’Veon Bell, que vai assinar pela franquia, de acordo com o jornalista Adam Schefter.

Bell foi dispensado pelo New York Jets na última quarta-feira (14). Buffalo Bills, Miami Dolphins e os Chiefs disputaram a sua contratação, com o time de Patrick Mahomes levando a melhor.

De acordo com Schefter, a decisão do running back foi priorizar uma franquia onde ele poderia vencer o Super Bowl, com Kansas City oferecendo a melhor condição para a realização deste objetivo.