Kanté está novamente no radar do Real Madrid para 2021

O Real Madrid reapareceu como um candidato bem posicionado a contratar o volante Kanté para a próxima temporada. De acordo com o “Le Parisien”, o francês está insatisfeito com o técnico Frank Lampard por conta de assuntos pessoais e aumentam os rumores de um provável fim de era do atleta que vai completar 30 anos no Chelsea.

O motivo do desentendimento foi a negativa que o treinador teria dado ao jogador para ir em um casamento de um amigo. Kanté não obteve êxito no convencimento e a relação entre os dois membros dos Blues ficou ainda mais fria. No momento, o camisa sete pensa em fazer uma grande temporada para ter oportunidades na próxima janela de transferências.

A Inter de Milão também segue o francês, uma vez que o técnico Antonio Conte trabalhou com o meio-campista na Inglaterra. Na atual temporada, Kanté participou de todos os jogos que o time fez no Campeonato Inglês e esteve presente em um duelo pela Copa da Liga Inglesa.