Kean revela ter recusado Juve e quer aprender no Paris Saint-Germain

O atacante Moise Kean não rendeu o que se esperava dele no Everton, mas o italiano está animado com a nova oportunidade que ganhou ao ser emprestado pelo clube inglês para o Paris Saint-Germain. Em entrevista à “RAI Sport”, o camisa 18 também revelou que poderia ter voltado para a Juventus nesta temporada.

– Eu não estou triste por deixar o futebol inglês, mesmo que a bandeira do Everton (os fãs levaram uma bandeira apoiando o atleta que havia sofrido racismo na Itália) tenha me emocionado, eu não esperava. Eu poderia ter retornado para a Juve, mas tomei a decisão com a minha família de jogar na França. Eu espero aprender muito com esta experiência. Sou jovem, gosto de trabalhar próximo dos atacantes para aprender com a experiência deles e seus estilos de futebol.

Devido ao grande momento de Calvert-Lewin no Everton, Kean dificilmente ganharia o protagonismo que procura sob comando de Carlo Ancelotti. Apesar de ter apenas quatro partidas na atual temporada, o italiano conseguiu marcar dois jogos em partidas válidas pela Copa da Liga Inglesa.