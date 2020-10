Keno marca mais um, mas exalta a intensidade do Galo nas partidas

Um time que joga e não deixa o adversário jogar. Esse foi o Atlético-MG que goleou o vasco por 4 a 1 neste domingo, 4 de outubro, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O alvinegro chegou aos 27 pontos, cinco a mais do que o vice-líder Internacional, mas com um jogo a mais do que o time mineiro.

Apesar de ter levado o gol no início da partida, o Atlético mostrou outra característica peculiar da sua equipe neste campeonato: poder de reação rápido e consistência na intensidade de jogo, que tem tornado o Galo em um time de pelo menos 16 titulares, com os rodízios feitos por Jorge Sampaoli.

O artilheiro do time em 2020, Keno, que marcou o seu sétimo gol em três jogos, oitavo no ano, comentou que é assim que a equipe treina: para sufocar o adversário, querendo ficar com a bola o tempo todo, mostrando um volume de jogo superior aos rivais na maior parte das partidas.

Keno celebrou o gol marcado, mas exaltou ainda mais a forma do Galo jogar.

-Fico feliz pelo gol, mas o mais importante é vitória. Tivemos tranquilidade para virar o jogo. Agradecer a Deus por mais um gol. A gente treina desse jeito. é intensidade o tempo todo. Sampaoli exige demais-disse após a partida.

A vantagem alvinegra na tabela pode aumentar na quarta-feira, 7 de outubro, quando encara o Fortaleza, fora de casa, no Castelão, às 21h30, na capital cearense.